נעלם מהנוף?!? הכירו את אליזבת, החברה של החלוץ 11.04.19 ביי ביי רומניה, שלום אוקראינה... טוטו תמוז מביא אותן בסטייל. מי אמר שהוא נעלם מנוף הכדורגל? הוא פשוט מאוהב… כן כן, שפשפו עיניים, החלוץ שקרע רשתות בהפועל פ"ת, בית"ר ירושלים והפועל ת"א, מחפש את הדרך לחזור לחייך בעולם הכדורגל ומחוצה לו - בינתיים הוא מצא את אליזבת... המלכה הפרטית שלו! אבא שלך גנן? כנראה שלא... תמוז כמו תמוז, צ’ארמר אמיתי, הגיע עם אג׳נדה מוכנה לקניון רמת אביב בו עבדה הפצצה המדוברת. הוא חשב שזר פרחים למקום עבודתה ימיס אותה, אבל היא נשארה קשוחה... בשלב הזה המנהל שלה התרגש יותר ממנה! הכירו את אליזבת... (מערכת ONE) אז, הרומנייה שליוותה את טוטו בתקופה שלו מעבר לים כבר היסטוריה, אליזבת נפלה בקסמיו של תמוז וזה לקח קצת יותר מזר שווה. הכירו את האישה שמחממת לטוטו את הלילות, אם היא עברה את מבחן הגפילטע פיש של אורית תמוז, יש לה כרטיס כניסה… שמחממת את טוטו... (מערכת ONE) שלום אוקראינה... (מערכת ONE) עברה את מבחן הגפילטע פיש (מערכת ONE) נפלה בקסמיו... (מערכת ONE) לא נמסה מזר פרחים... (מערכת ONE)

