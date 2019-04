מזל טוב לחלוץ הפועל באר שבע ואשתו לירון על הולדת בנם! 10.04.19 בזמן שהעם בחר בביבי לקדנציה נוספת, בן שהר בילה בבית חולים... עכשיו הוא אבא בפעם השנייה! אתם יודעים איך זה בעולם הכדורגל, אם כדורגלן זוכה להיות בחדר לידה זה נס... הבשורה מגיעה בד”כ במהלך משחק, טיסה של הנבחרת, או אימון ועד שמגיעים לרוב הנס הגדול כבר קורה... אז לא במקרה של בן שהר, שיום הבחירות סידר לו חופש מאימונים ובכלל תזמון מושלם, שיגרום לאבא בן להתרכז במשחק הגדול והחשוב מול מכבי ת”א. עכשיו יש לו יורש! (אינסטגרם) אז, לירון ובן שהר הורים לבן חדש שיהיה האח הקטן של יהלי הנסיכה של הבית... חכו עוד שבוע לאירוע הגדול והשם ייחשף! מזל וברכה וברוכים השבים ללילות לבנים! מזל טוב! (אינסטגרם) מזל טוב בן, אבא בפעם השנייה.

”הייתי חלק פעיל בלידה, כמו בלידה הראשונה. הייתי פשוט בצד. זה כיף גדול, אושר גדול. יש לי בת, אז כמובן שרציתי גם בן, שיהיה כדורגלן קטן… שמחים ומרוגשים!”. תתכוננו ללילות הלבנים (אינסטגרם) והגזים... (אינסטגרם) ילדים זה שמחה! (אינסטגרם) View this post on Instagram אבא כבר משוגע עליך..???? אשתי כמה אני גאה ואוהב אותך!#itsaboy #תודהבוראעולם A post shared by bensahar14 (@bensahar14) on Apr 9, 2019 at 12:27am PDT

