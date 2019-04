שון וייסמן והצמודה שלו עדן מרקוביץ' ביחד מגיל 15, ובחודש הבא יעמדו מתחת לחופה!!! 05.04.19 ההתרגשות בעיצומה. שון וייסמן ובת זוגו המתוקה עדן מרקוביץ’ כבר נמצאים בהכנות האחרונות לקראת חתונתם, שתיערך בחודש הבא! תשמרו את התאריך – 22 במאי 2019!! למי שבמקרה לא מכיר או כבר הספיק לשכוח, חלוץ מכבי חיפה ועדן שלו מטפחים זוגיות כבר מגיל 15! באוגוסט האחרון הכדורגלן שלף טבעת ובהצעת נישואין מרגשת במיוחד התארס לבחירת לבו! ההכנות בעיצומן... (אינסטגרם) הזוג הצעיר לא מבזבז זמן כי כמו שאתם יודעים, כשזה זה אז אין למה להמתין… החל מהחודש הבא החלוץ והיפה שלו יעמדו מתחת לחופה… המדור כמובן מאחל המון מזל טוב ומצפה להזמנה! ביחד מגיל 15... (אינסטגרם) ההתרגשות בעיצומה! (אינסטגרם) צמודים ומאוהבים... (אינסטגרם) מזל טוב! (אינסטגרם) View this post on Instagram שנה טובה ומבורכת !?? #אישהשלי A post shared by שון וייסמן (@shonweissman27) on Sep 9, 2018 at 4:33am PDT

