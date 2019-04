טום בריידי הצטרף לטוויטר, וגם מתח את עוקביו לכבוד 1 באפריל 03.04.19 הקוורטרבק האגדי של ניו אינגלנד פטריוטס נכנע סוף-סוף ללחצים של הדוגמנית שלו ג’יזל בונדשיין והצטרף לטוויטר, כמו עוד כמה ידוענים שהתעוררו באיחור וגילו את הרשתות החברתיות. ימים בודדים ברשת החברתית והוא כבר אסף מעל 200 אלף עוקבים! אשתו ג’יזל לעומת זאת מטפחת בחן שלה מיליוני עוקבים, אבל גם זה יגיע אליו אל תדאגו... באיחור אופנתי... (אינסטגרם) בינתיים, הוא היה עסוק בלהודיע על פרישתו בפוסט הראשון לכבוד האחד באפריל… ברור לכם שמדובר במתיחה כן?!? וולקאם בריידי! I'm retiring. In my spare time, I'll be tweeting #LFG — Tom Brady (@TomBrady) April 1, 2019 Was this a bad joke? — Tom Brady (@TomBrady) April 1, 2019 הכי יפים! (אינסטגרם) גם הוא הצטרף לטרנד הרשתות החברתיות באיחור... (ניר פקין)

