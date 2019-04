בעוד ערן כובש ונכנס לעסקים, אשתו שי מפגיזה גם היא לסיפור המלא...



יום הולדת 31 לתמוז זו סיבה למסיבה עבור חבריו הכדורגלנים 02.04.19 תזכורת מטוטו חגיגות התמוז הגיעו, וטוטו לא חסך, כרגיל. אם חיפשתם אותו הוא לא נעלם, תשאלו את המוזמנים בפינצטה ליום הולדתו ה-31. וכן, היו גם חברים מעולם הכדורגל שלא פיספסו. בכל זאת, עד שהוא מכבד אותנו בנוכחותו. טוטו הגיע למסעדת הסוהו בחצות, בשולחן שלא היה מבייש את ניקול ראידמן, ככה זה כשהוא חוגג 31 אביבים. השולחן עמוס בחברים ומשפחה, ואמא שלו אורית כמובן. טוטו תמוז עם איתן טיבי ובן שהר (מערכת ONE) ציפינו לראות את הצמודה מרומניה שמלווה אותו שנים אבל הם נפרדו והיא מסתבר, כבר היסטוריה, כשלכבוד יום הולדתן ה-31 הוא כבר הספיק להתעטר בצמודה חדשה, איתה בכלל נחת במסעדה אחרת. האמת, לא חשבנו שהוא יבזבז זמן. המדור מאחל לו להביא לאמא אורית קצת נחת לפני יום הולדת 32, מזל טוב! שולחן יום ההולדת של טוטו תמוז (מערכת ONE) טוטו ואורית תמוז (מערכת ONE) טוטו חוגג (מערכת ONE) גם על העמדה (מערכת ONE) טוטו תמוז עם איתן ושיר טיבי (מערכת ONE)

