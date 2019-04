ג'ורדן פיקפורד התפרע בפאב, זה הזמן לגלות בדיוק למה

שוער עולה להתקפה שוער אברטון ונבחרת אנגליה ג’ורדן פיקפורד הסתבך הלילה (בין שני לשלישי) בקטטה בפאב בסנדרלנד עם אוהדי ניוקאסל והתמונות מהתקרית האלימה חרכו את הרשת. לפי הפרסומים, השוער לא ממש הגיב כשהופנו לעברו הקנטות, אולם כשאלו עברו לארוסתו, מייגן, הוא איבד את זה לגמרי. גם בסרטון אפשר לראות את פיקפורד, שגם שתה כנראה משקה אחד יותר מדי, שולח אגרופים כלפי אוהדי היריבה המושבעת של הקבוצה בה גדל. שוער נבחרת אנגליה בקרב אגרופים בפאב אם כך, עבור המדור זו גם הזדמנות להכיר את האישה שבגללה פיקפורד כל כך התעצבן, ארוסתו מייגן דייוויסון בת ה-22. השניים נפגשו כשהיו רק בני 14 בבית ספר הקתולי בו למדו שניהם ובהמשך הפכו לזוג. אחרי שסיימו את בית הספר, מייגן למדה באוניברסיטת סנדרלנד, בעוד ג’ורדן שיחק אז בליגות הנמוכות באנגליה. בתחילת הקיץ האחרון הם התארסו ובספטמבר האחרון מייגן חשפה כי השניים מצפים לתינוק ורק לפני שלושה ימים חגגה יום הולדת. אז אתם מבינים מדוע פיקפורד איבד את זה? מייגן וג'ורדן פיקפורד (אינסטגרם) מייג'ן וג'ורדן פיקפורד (אינסטגרם) ג'ורדן פיקפורד. המאמנים לא יאהבו את זה (רויטרס) View this post on Instagram Always supporting me ????????????????@megan_davison_ ??????#sendthemin A post shared by Jordan Pickford (@jpickford1) on Jun 25, 2018 at 2:25pm PDT View this post on Instagram Happy birthday to my ???? A post shared by Jordan Pickford (@jpickford1) on Mar 29, 2019 at 7:34am PDT