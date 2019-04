חגיגות האליפות של מכבי ת"א נמשכות, הפעם עם כהן ופרץ 02.04.19 חולקים את הצלחת אחרי שהצגנו בפניכם אתמל את היפות והצעירות שעומדות מאחורי הדור הצעיר של מכבי תל אביב, הגיע הזמן להציג בפניכם עוד פרצופים חדשים, בכל זאת, ישראל צהובה ואתם ביקשתם לדעת מיהן הנשים שעומדות מאחורי האלופים. אז, אחרי ששנה שלמה הצגנו לכם את שחקני מכבי המובילים, הגיע הזמן לתת את הבמה לדור העתיד יונתן (כהן) כבר לא כזה קטן, במיוחד אחרי הזוגיות אותה הוא מתחזק עם רוני שלו. אל תתנו לתמונות שלה ברשת בהלבשה תחתונה להטעות אתכם, היא לא דוגמנית, אלא מנהלת שיווק ופרסום בחברת מדיה. הם הכירו עוד מימי בית הספר והפכו לזוג רשמי לפני שנה! יונתן כהן ורוני אדרי (אינסטגרם) רוני אדרי (אינסטגרם) View this post on Instagram ???????????????? A post shared by Roniedri (@roniedri) on Jan 1, 2018 at 8:34am PST פרץ של אהבה - דור פרץ ביקש מהמדור לא לנדב פרטים אודות האהבה שלו, שלי, בעוד חבריו לקבוצה נהנו מרגעי התהילה בעקבות האליפות. אז במקום לספר לכם כמה זמן הם ביחד, ניתן לתמונות לדבר. דור פרץ ושלי (אינסטגרם) שלי של דור פרץ (אינסטגרם) View this post on Instagram A post shared by Shelly Masor (@shelly_masor) on Jul 28, 2018 at 8:51am PDT

