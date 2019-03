בין שלל תצוגות האופנה והקמפיינים, נטע אלחמיסטר עיצבה לכן את קולקציית בגדי הים החגיגית של 2019!

@neta_alchimister with our “blue shell” bikini ???? #bananhotinmexico #newcollection2019 || shop online •worldwide shipping• Bananhotbikinis.com לכל ברור נוסף אנא התקשרו 050-5557642

A post shared by BANANHOT bikinis ?? (@bananhot) on Mar 28, 2019 at 6:04pm PDT