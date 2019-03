ג'ובאני רוסו, שיר אלמליח ועוד שבעה כוכבים יחליפו את ניקול ראידמן ומשפחתה בקמפיין לרשת נעלי גלי! 27.03.19 אחרי חיפושים ואודישנים רבים למאות מובילי דעת קהל, דוגמנים ושאר סלבס נחשקים, נבחרו הפרזנטורים שיחליפו את ניקול ראידמן ומשפחתה לרשת נעלי גלי... וכן, יש גם פרנזנטורים מעולמנו! רוסלנה האקסית של אייל גולן, שדרן הרדיו דידי הררי, שיר אלמליח הדוגמנית וגרושתו של, בן זיני וג’ובאני רוסו הם רק חלק מהשמות שנבחרו להוביל את הקמפיין החדש של גלי ויכנסו לנעליהם של ניקול ראידמן, בעלה ושני ילדיהם המעושרים… הפרזנטורים... (מערכת ONE) ארבע עונות הספיקו לחברת נעלי גלי והם מחליפים את משפחת ראידמן בלא פחות מתשעה כוכבים, מובילי דעת קהל, כוכבי רשת וגם אנשים מוכרים מעולמנו, כי הכל נשאר בספורט שלנו... עוד קצת סבלנות ותראו אותם על שלטי חוצות!!!! כבר בחרת נעליים?? (אינסטגרם) צוות של כוכבים וכוכבות! (אינסטגרם) בקרוב על שלטי חוצות! (אינסטגרם) אוהב נעליים?? (אינסטגרם) ארבע עונות ודי... (אינסטגרם) View this post on Instagram My ?? #love #family #goodvibes A post shared by Nicol Raidman (@nicolraidman) on Nov 12, 2018 at 9:02am PST

