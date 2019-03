זה רשמי: צ'יצ'אריטו ובת זוגו שרה קוהן אמרו איי דו! 24.03.19 רק לפני שנה חאבייר הרננדס צ’יצ’אריטו חלוצה המקסיקני של ווסטהאם הכיר את בת הזוג שלו שרה קוהן, והיום הם כבר נשואים!!! כן כן, מה שקראתם, החלוץ המקסיקני ואשתו שמצפים לילד ראשון והודיעו על כך לעולם בשבוע שעבר עם סרטון באינסטגרם, ניצלו את פגרת הנבחרות כדי לטוס לסן דייגו ולהגיד איי דו אחד לשנייה בטקס צנוע… לא ייאמן היא אמרה לו כן (אינסטגרם) החתונה נערכה כבר ביום רביעי בטקס פרטי וצנוע, והשניים נראים מאוהבים בטירוף… וזה רק אחרי שנה של היכרות. אנחנו מחכים כבר לבייבי הראשון! מצפים לבייבי... (אינסטגרם) וככה היא הייתה לפני ההריון... (אינסטגרם) הם מכירים רק שנה כן?!? (אינסטגרם) Si, nos casamos. No hay nada que esconder. Feliz fin de semana a todos! — Chicharito Hernandez (@CH14_) March 22, 2019 View this post on Instagram It’s a................???????????????? A post shared by moonstrucktraveller (@sarahkohan) on Mar 17, 2019 at 7:49am PDT

