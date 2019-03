אלו הנשים שידחפו את שחקני אוסטריה מול הנבחרת שלנו לסיפור המלא...



צפו בשחקני נתניה חוגגים את פורים עם הרב פייקובסקי 22.03.19 היהלומים של סלובודן דראפיץ’ ושי ברדה, התאספו אתמול (חמישי) במגרש האימונים בעיר השרונית, וספגו עוד קצת מאווירת חג הפורים...מזל שיש פגרה! שחקני מכבי נתניה קוראים את מגילת אסתר הצהובים-שחורים שלקחו הפסקה ממאבקי הפלייאוף העליון, קראו את מגילת אסתר ביחד עם הרב עמי פייקובסקי, שהקשר שלו לקבוצה טמון בסיפור פיקנטי מהתקופה בה הצהובים ירדו לליגה השנייה... שחקני נתניה והרב עמי פייקובסקי (מערכת ONE) נהנים בפגרה (מערכת ONE) “נתניה ירדו ליגה והיו בפשיטת רגל. סלובו צלצל אליי והתייעץ איתי באם לקחת את הקבוצה שהייתה במקום האחרון עם מינוס 9 נקודות. אמרתי לו ‘סלובו כל מה שאתה נוגע זה נהפך לזהב אני מברך אותך שבשנה הבאה תהפוך את הטבלה אתה גומר במקום ראשון אם 9 נקודות מהמקום השני’”, מספר פייקובסקי. מצווה גדולה להיות בשמחה (מערכת ONE) את ההבטחה שלו לסלובו מסגר הרב פייקובסקי לפני המחזור הראשון של אותה עונה, והשאר – הסטוריה! הרב פייקובסקי והטבלה המדוברת (מערכת ONE) דני עמוס, קיבל את ברכת נעילת השערים? (מערכת ONE)

