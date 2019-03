בעלי ב"ש התחפשה לפתק בקלפי, ברדה לשטן, ומה עם אסי רחמים?!? 21.03.19 חג פורים מסרב להיגמר ונראה שכל יום הוא חגיגה חדשה, לפחות עד סוף השבוע הקרוב… אחרי שהצגנו לכם את שחקני הפועל באר שבע ומכבי תל אביב והפועל חיפה ושאר שחקני ליגת העל, קבלו את האנשים שכבר לא על המגרש… אלונה ברקת בעלי הפועל באר שבע היוצאת הפתיעה עם תחפושת של פתק בקלפי, של הימין החדש כמובן! אליניב ברדה הפך לשטן ואסי רחמים הלך על הטרנד החדש של בית הנייר… View this post on Instagram פורים שמח!! אתם יודעים למה להצביע ב- 9/4. A post shared by Alona Barkat (@alona.barkat) on Mar 20, 2019 at 12:49pm PDT אז בזמן שאתם מתחפשים וחוגגים ושותים, אלונה כבר בעיצומו של קמפיין הבחירות שלה גם בחג… פורים שמח ומבדח! הפתיעו! (אינסטגרם)

