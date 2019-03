אחרי שג'ובאני חזר למכבי חיפה, מאיה אשתו בברכה נרגשת!

אהוב שלי ?? המילים לא יוצאות לי מרוב התרגשות??כאילו חזרנו אחורה במנהרת הזמן .. ושוב אתה על המגרש.. אז נכון שלא בתור שחקן...גובאני שלי ... אני מאחלת לך הצלחה ??????שתקסים את כולם כמו שרק אתה יודע...תפיץ את האור שלך! תכניס אושר וצחוק למועדון הנפלא הזה שנתן לך כל כך הרבה בחיים ????????בחרתי לשים דוקא את התמונה המאושרת הזו .. יחד עם יעקוב .. ינקעלה שלנו שחר... שתמיד האמין בך ונתן לך עולם .. אז מכבי חיפה תודההה!!! שנתתם לבעלי את המקום הזה??????ולי נשאר רק לחייך ולהגיד שוב תודה..@giovanni_rosso_offical

