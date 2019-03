קבלו הצצה לחדרים המלאכותיים של סלובניה ואוסטריה. זה VIP חברים! 18.03.19 VIP סטייל; מלון דן פנורמה חיפה, מרשת מלונות דן, יארח את נבחרות הכדורגל של אוסטריה וסלובניה לקראת המשחקים נגד נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות היורו 2020 והנה לכם הצצה לחדרים המפנקים שלהם… נבחרת הכדורגל של סלובניה תשהה בו עד יום שישי ה-22/3 בבוקר. 30 חדרים שוריינו לשחקנים ולצוות שילונו בחדרי אקזקיוטיב בקומה נפרדת משאר חברי המשלחת, בעוד למאמן הראשי של הנבחרת שוריינה סוויטה מפוארת! זה VIP חברים (מלון דן) המשלחת הסלובנית תסעד באולם פרטי למקרה שתהיתם, שחלילה לא יפריעו להם באמצע הביס… ויש להם גם אולם פרטי! (מערכת ONE) נוף לים... (מערכת ONE) העיקר שירגישו בנוח... (מערכת ONE)

