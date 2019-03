כריסטיאנו רונאלדו, שכבש שלושער ענק בליגת האלופות וזכה בכדור המשחק, חלק אותו עם בתו הקטנה... 15.03.19 אחד הכדורגלנים המאושרים בעולם היום, כריסטיאנו רונאלדו, שכיכב עם יובנטוס שלו מול אתלטיקו מדריד עם שלושער ענק שזיכה אותו בכדור המשחק, בפעם המי יודע כמה, חלק עם בתו הקטנה את כדור ליגת האלופות… אז כן, CR7 ממשיך לחגוג את הרגע, כאשר שיחק עם בתו הקטנה אלינה בכדור בבית, כן כמו שחשבתם, בבית משפחת רונאלדו אפשר לשחק עם הכדור גם בתוך הבית, ואפילו מומלץ! רונאלדו מעניק לבתו את כדור השלושער שכבש האמא הגאה ובת הזוג הצמודה, ג’ורג’ינה רודריגס, שיתפה את הרגע באינסטגרם שלה וכתבה בהתרגשות: “הכדור של ליגת האלופות הפך לצעצוע האהוב על הילדה”… המאושר באדם... (אינסטגרם) איש משפחה... (אינסטגרם) View this post on Instagram ?????????? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 7, 2019 at 9:22am PST הוא מככב, ילדיו נהנים... (אינסטגרם)

