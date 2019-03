סוכנות הדוגמנות itm החתימה את הברבי האנושית יובל אמזלג, ארוסתו של חגי גולדנברג!! 15.03.19 יובל אמזלג ההורסת, ארוסתו של מגן עירוני קריית שמונה, חגי גולדנברג, כבר מזמן הייתה צריכה לקבל קמפיין בשלטי חוצות, הרי לא סתם קוראים לה הברבי האנושית… אז כן, כל זה כבר לא חלום, כי סוכנות הדוגמנות itm הרימה את הכפפה והחתימה אותה בלי לחשוב פעמיים, אז אל תשכחו איפה שמעתם את השם הזה בפעם הראשונה! ואל תשוו אותה לאף אחת אחרת! (פרטי) עד אז, היא ממשיכה לעבוד במרץ על קולקציית בגדי הים שבעיצובה ובבעלותה ומתכננת לבנות ישראל קיץ חם ושווה במיוחד... קבלן אותה – יובל אמזלג, בקרוב מיסיס גולדנברג! הולכת בדרך שלה... (פרטי) כבר מזמן הייתה צריכה לככב על שלטי חוצות! (פרטי) המגן שלה... (אינסטגרם) דעתכם?? (פרטי) בתיאבון! (אינסטגרם) View this post on Instagram ?????? A post shared by DEDE' (@yuvalamzaleg) on Dec 22, 2018 at 11:09am PST

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה