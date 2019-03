שחקני הפועל חדרה צבעו את השיער לבלונד!!! 14.03.19 שחקני הפועל חדרה הבטיחו שאם הם יעפילו לפלייאוף העליון בתום העונה הסדירה, הם יחליפו צבע… אז בלי הרבה פטפטת ברשת - אליאל פרץ, ירין פרץ, אליאס זאנה ודויד מתאוס הספרדי עמדו במילה שלהם והפכו לבלונדיניים!!! ומי דאג לעשות להם את החימצון?!? הספרים של נבחרת ישראל, Snir&Meir… עמדו במילה! (מערכת ONE) אומרים שבלונדיים נהנים יותר, לא מראה שהוא יוצא דופן בכדורגל, אבל בכל זאת, הקדשנו להם גליץ’! מה דעתכם?!? (מערכת ONE) אנחנו אהבנו... (מערכת ONE) בלונדיניים נהנים יותר! (מערכת ONE) ומה עם הזקן?!? (מערכת ONE)

