אבי אח של ערן חגג יום הולדת, המשפחה חגגה בהתאם! 14.03.19 משפחת זהבי אוהבת להפגיז ובגדול... מי שלא מכיר את הזהבים, כל הפקה היא הפקה, במיוחד כשמדובר בשני, הגיסה ואשתו של אבי, שמפיקה אירועים ביד רמה ודואגת לעיצוב שלא תראו כמותו - בלונים, מפיות ועריכות שולחן שלא היו מביישים את ניקול ראידמן! השף אייל שני אירח את חבורת הזהב שחגגה פעמיים - פעם אחת את יום ההולדת של אבי ופעם שנייה את העסקה הגדולה שצפויה להיחתם בקרוב… מזל טוב! (מערכת ONE) אנחנו מדברים כמובן על רכישת סניף של המותג מאניה ג’ינס, שערן זהבי משמש כפרזנטור שלו. אבי ינהל את העסקים בדיוק כמו שהוא עושה בארקפה... ולנו? נותר רק להצטרף לברכות הזהב. מברוק! לא מפסיקים לחגוג! (מערכת ONE) משיקיעים... (מערכת ONE) כמו תמיד... (מערכת ONE) אנחנו בהלם! (מערכת ONE) הם רק רוצים לחגוג... (מערכת ONE) האח תמיד מפרגן... (מערכת ONE) ברכה מכל הלב! (מערכת ONE)

