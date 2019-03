מגיש הטלוויזיה ג'יימס קורדן עשה לבקס "פספוסים" 13.03.19 יגאל שילון, מאחוריך כדורגלן העבר ואושיית ההווה דייויד בקהאם היה בטוח שהולכים לעשות לו כבוד של מלכים, כשסיפרו לו על בניית פסל בדמותו, בדיוק כמו שזכו לו ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו. מה שהוא לא ידע, זה שמדובר במתיחה מרושעת אך גאונית תוצרת תכנית האירוח הלילית המצליחה של ג’יימס קורדן. את התגובה של בקהאם, באמת שאי אפשר לביים. This David Beckham statue makes Ronaldo's look good! ?? ?? #prank pic.twitter.com/6lPiZev2iN — GiveMeSport (@GiveMeSport) March 13, 2019 We made a fake statue of David Beckham. See how he reacts here... https://t.co/I8PfLzaQVd x pic.twitter.com/XWFS8J221E — James Corden (@JKCorden) March 12, 2019

