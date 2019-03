שבוע האופנה בתל אביב זימן לא מעט פרצופים מוכרים למדור 13.03.19 ספיר כפול עם כל הכבוד לנטע אלחמיסטר ונועה בני, שצעדו בשבוע האופנה עם 40 דוגמניות לוהטות לצדם, אנחנו היינו שם וקלטנו מלכה אחרת מעולם הספורט – ספיר יודשקין, אשתו של ברק יצחקי כמובן. ןלא רק היא צעדה על המסלול בגאווה. בזמן שהיא מחליפה בגדי ים קטנטנים, צעדה לצדה ספיר אלחמיסטר, אחות של, שהפכה לאושיית אינסטגרם בפני עצמה לא מזמן והולכת בדרכה של אחותה הגדולה נטע. View this post on Instagram Fashion week | Our girls ? bananhot???? @bananhot @romakeren @mishelgerzig @cindy.chady @serlinahohmann @ellie_zadik @sapir_alchamister @sapiryudashkin A post shared by News From Itm Models (@itmodels__) on Mar 12, 2019 at 10:26am PDT בזמן שאתם קוראים את הגליץ’ הזה, היא קוטפת קמפיינים ועושה יח”צ בעמוד האינסטגרם שלה מה שמכניס לכיסה לא מעט כסף. אחותה הגדולה סידרה לה מקום של כבוד בתצוגת האופנה שלה, ואנחנו חשבנו שזה ראוי לגליץ’ מיוחד. אחרי נטע נטע, הנה ספיר וספיר. ספיר יודשקין ונועה בני (אינסטגרם) ספיר יודשקין (אינסטגרם) האחיות אלחמיסטר (אינסטגרם) ספיר יודשקין (אינסטגרם) ספיר אלחמיסטר על המסלול (אינסטגרם)

