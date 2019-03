בננהוט השתלטו על המסלול ואירחו גם את נטע ברזילי 13.03.19 א-י-מ-פ-ר-י-ה מי היה מאמין שכמה תמונות תמימות ברשתות החברתיות יובילו את ארוסתו של רמי גרשון, נטע אלחימסטר, לשלוט באימפריה ולהפוך למותג החם ביותר בשנים האחרונות. אתמל (שלישי) היא שמה חותמת סופית על המעמד, כשצעדה על המסלול בבגדי ים בעיצובה, כשהיא מובילה את התצוגה עם השותפה נעה בני. לראשונה, היא הציגה גם את קולקציית בגדי הים לגברים, אותה ראינו כבר פה ושם על רמי גרשון, אריאל הרוש וערן זהבי. View this post on Instagram YESSSSSSSS?????? @nettabarzi KILLED IT! YOU’RE THE REAL INSPIRATION. @bananhot FASHION WEEK TLV. VIDEO: @izsak THANKS : @mottyreif @fashionweektelaviv @or_lu @perez.avi615 A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Mar 12, 2019 at 10:04am PDT מותג בגדי הים Bananhot, למי שלא יודע, הוא בבעלותן של נטע אלחמיסטר ונועה בני, שהפכו את החברות שלהן לעסק מצליח. אתמול הן הציגו במסגרת שבוע האופנה תל אביב 2019 קולקציית בגדי ים חדשה בהשראת אפריקה, המשלבת גם עליוניות. בתצוגה צעדו 40 דוגמניות, ובפעם הראשונה גם עשרה דוגמנים שחיזקו את המסלול עם קולקציית הגברים לשנת 2019. ההפתעה הגדולה שסחפה את כולם הייתה לא אחרת מאשר נטע ברזילי, שעלתה גם היא על בננהוט וצעדה על המסלול, לצלילי הלהיט האחרון של באסה סבבה. ?אה כן, וטיילור מלכוב ובן זיני סגרו את התצוגה. אימפריה כבר אמרנו? נטע ברזילי עם נטע אלחמיסטר ונועה בני (אור גפן) נטע ברזילי עם נטע אלחמיסטר ונועה בני (אור גפן) נטע ברזילי עם נטע אלחמיסטר ונועה בני (אור גפן) נטע ברזילי עם נטע אלחמיסטר ונועה בני (אור גפן) נטע ברזילי עם נטע אלחמיסטר ונועה בני (אור גפן) נטע אלחמיסטר ונועה בני (אור גפן) נטע ברזילי (אור גפן) בן זיני וטיילור מלכוב (אור גפן)

