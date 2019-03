עומרי גלזר חגג יום הולדת, החברים הפתיעו אותו בענק! 12.03.19 שוער מכבי חיפה עומרי גלזר, שמבלה העונה על הספסל אחרי הגעתו של גיא חיימוב מהפועל באר שבע, חגג אמש יום הולדת 23 עם החברים הירוקים ואלה שעזבו… על הארגונים הייתה אמונה בת זוגו של שלומי אזולאי נוי ביבי, בעוד שעל השמח היו אחראים החברים הירוקים ואלה שכבר לא: שלומי אזולאי, אופיר מזרחי, רמי גרשון, רז מאיר, שון וייסמן, מקסים פלקושצ’נקו, רועי קהת, סאן מנחם, גיל אופק וכמובן בנות הזוג… מסיבת הפתעה לעומרי גלזר אז אחרי שהפתיעו אותו, הם גם דאגו לסדר לו עוגה לפרצוף כמיטב המסורת בכדורגל הישראלי… מזל טוב! (אינסטגרם) חגיגות בירוק! (אינסטגרם) ומה החברה הכינה?!? (אינסטגרם) View this post on Instagram ?? A post shared by Omri Glazer (@omriglazer) on Nov 17, 2017 at 5:29am PST

