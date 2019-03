קבלו הצצה לפרסומת החדשה של הכוכבת הלוהטת! 11.03.19 נטע אלחמיסטר, זאת שמפגיזה מפה ומשם, תאמינו או לא, אמנם היא הייתה עכשיו בדרום אפריקה כדי לצלם עוד קמפיין חדש ובין לבין עושה את הקמפיין של אירוקה, התייצבה לטובת צילומי פרסומת בה היא מגלמת חמש דמויות שונות! הבלונדינית, השחרחורת, הברונטית, או הגבר… נטע אלחמיסטר נכנסה לדמויות, טוב ככה זה כשמקבלים כמה מאות אלפים עבור קמפיין… הפרסומת החדשה של נטע אלחמיסטר הפרסומת עתידה לצאת ממש ממש בקרוב, למי שאין סבלנות, אנחנו פה כדי לתת לכם הצצה, רגע לפני שהיא ורמי גרשון שחקן מכבי חיפה נכנסים מתחת לחופה ויעניקו לאורחים מלא הפתעות שוות! יש למה לחכות! נכנסה היטב לדמויות... (אינסטגרם) אז איזו נטע הכי אהבתם?!? (אינסטגרם) View this post on Instagram @twentyfourseven_tfs #tfs_jeans ???? A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Mar 4, 2019 at 11:18pm PST בקרוב יחליפו טבעות... (אינסטגרם) יש למה לחכות... (אינסטגרם)

