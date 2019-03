דל פיירו האגדי התמנגל עם כמה מסלבריטאי הביצה רגע לפני שעזב את ישראל, ואפילו נפגש עם שטראובר! 08.03.19 רגע לפני שהנסיך האיטלקי, אלסנדרו דל פיירו, מסיים את ביקורו בישראל במסגרת פעילות מותג הבירה “היינקן” וטס חזרה ללוס אנג'לס, הוא התמנגל עם כמה מסלבריטאי הביצה המקומית לצפייה במשחק כדורגל של ליגת האלופות... עכשיו כשלירן שטראובר חזר חזק למפה בעקבות האח הגדול VIP, הוא לא פספס את המפגש המרגש והיוקרתי. גם איציק זוהר ואבי נוסבאום הגיעו לראות ולהיראות… שני נסיכים במקום אחד! (יח"צ) השוער במיל’, שטראובר, שעסוק בימים ובלילות, זכה לשחק מול השחקן האגדי של נבחרת איטליה, כשהיה במדי מכבי תל אביב מול יובנטוס בליגת האלופות ב-2003 ואפילו ספג שער. המפגש הכפול שהיה להם זכור גם לדל פיירו, שגם הספיק לעשות פרסומת קצרה עם הקוסם אייל ברקוביץ’. זה ביקור קודש!!!!! בועט החופשיות הגדול ביותר ודל פיירו... (יח"צ) מי היה אחראי על המנגל?!? (יח"צ) טיול בירושלים... (יח"צ) שם פתק בכותל?!? (אינסטגרם) View this post on Instagram #friends #worldchampions #selfie #adp10 A post shared by Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) on Mar 4, 2019 at 11:33am PST

