מכבי תל אביב כבר חוגגת און דה בוס מיץ' גולדהאר! 07.03.19 מכבי תל אביב תיקח אליפות, ועד שזה יהיה רשמי, סגור ונעול, בעוד כמה מחזורים, הצהובים חוגגים מיני אליפות און דה בוס… איפה?!? בפריים! אז אל תפריעו להם! את החגיגות הם פתחו כאמור במסעדת הפריים, הבית של הספורטאים ולא זזו ימינה או שמאלה מהתפריט המוקפד שלהם… בכל זאת, העונה לא נגמרה וצריך לשמור על הגזרה! חוגגים אליפות... (מערכת ONE) אז בזמן שקבוצות אחרות ייאבקו על הפלייאוף העליון ועל הירידה, הצהובים נהנים מכל רגע בעונה הזו… מגיע להם! גם לצוות מגיע להתפנק... (מערכת ONE) זכה לתמונה... (מערכת ONE) עונה נדירה! (מערכת ONE) האדריכלים... (מערכת ONE) אל קפיטן! (מערכת ONE)

