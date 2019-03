הכוכב של בית"ר מככב בשיר החדש של מלכת השושנים לסיפור המלא...



סגור במנצ'סטר יונייטד לא הפסיקו לחגוג אחרי המהפך המטורף לסיפור המלא...



סגור בת הזוג ואם ילדיו של ראמוס עשתה שינוי חיצוני... לסיפור המלא...



סגור רשת פוקס 2000 תצלם סרט על ג'ני בושאר והדייט ההזוי... לסיפור המלא...



סגור השחקן יגלם את דמותו של אבא של ונוס וסרינה בסרט לסיפור המלא...



סגור כוכב העבר של ליברפול התחתן עם קרול אנתוני בת ה-30!!! לסיפור המלא...



סגור שפשפו עיניים: מעיין ואביחי הם הפרזנטורים של מותג האופנה סאקוני!!! לסיפור המלא...



סגור שרת התרבות והספורט מירי רגב שוב הפציצה בשמלה מרהיבה... לסיפור המלא...



סגור









כוכב בית"ר וכוכב מכבי ת"א עובדים קשה בלילות... 07.03.19 בזמן שאתם מתחפרים בפוך, עידן ורד ואלירן עטר, אולי לא השילוב האידאלי, בכל זאת אחד בית”ר ירושלים והשני מכבי תל אביב, אבל שניהם חזקים בימים ובלילות… אח של ורד הוא השותף של אלירן עטר במאפיות שהוא פתח והם חברים טובים מאז ומתמיד… שלוש פעמים, לפעמים גם ארבע פעמים בשבוע, הם מגיעים לסטודיו של נתי אבידן בשעות הערב המאוחרות, מזיעים, עובדים קשה, עושים אימונים פונקציונאליים, כוח וכל מה שנדרש כדי להופיע כמו שצריך על המגרש. מאחדים כוחות... (אינסטגרם) נתי אבידן ויותם לוין כבר הפכו בזמן הזה לאימפריה… מאירית רחמים ועד הודגמנית בר זומר, רותם סלע, אסי עזר ואפילו עומר אדם… בין הלקוחות יש כמה ספורטאים, כמו אלירן עטר וורד… בלי הרבה פטפטת קבלו את כדורגלני ארצנו מזיעים מחוץ למגרש, בזכות האימפריה של נתי אבידן ויותם לוין. עובדים קשה בלילות... (מערכת ONE) ויש תוצאות! (מערכת ONE) הפך לאימפריה... (מערכת ONE) וכן אפשר גם להביא חברים... (מערכת ONE) ואי אפשר בלי רותם סלע כמובן! (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה