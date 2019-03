נטע אלחמיסטר לא נחה, קבלו אותה בצילומים לרשת twenty four seven... ד"ש מדרום אפריקה! 04.03.19 אתם בוודאי זוכרים שדיווחנו לכם שנטע אלחמיסטר מצטרפת למשפחת twenty four seven, גם אנחנו המומים שהיא עכשיו התעופפה לקייפטאון שבדרום אפריקה לצילומים! עדיין לא הספקנו לעכל את הקליפ ההוא עם הזמר הקולומביאני מאלומה, והיא כבר בדבר הבא… עזבו אתכם מפטפטת מיותרת – קבלו את נטע אלחמיסטר בצילומים של twenty four seven, הרשת שלקחה גם אותה לפרזנטורית! עושה את זה 24/7! (אינסטגרם) ביחד עם כל זה היא גם עובדת כמובן במרץ על הקולקציה של בגדי הים שלה, בננהוט, אתם יודעים, הבחורה עסוקה והיא רק בגיל 25... אז ד”ש מדרום אפריקה! לא נחה! (אינסטגרם) ד"ש מדרום אפריקה! (אינסטגרם) בחברה טובה... (אינסטגרם) בחורה עסוקה... (אינסטגרם) עוד לא התאוששנו מהפגישה עם מאלומה... (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה