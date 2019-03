הכירו את המולטי-מיליונר טוני לוי, שנכנס כשותף בחברת LEO, בה השקיע גם הקוסם! 04.03.19 הכירו את השותף החדש של אייל ברקוביץ’, הלוא הוא המולטי-מיליונר, טוני לוי, שנכנס לתחום הקורקינטים השיתופיים והשקיע 4 מיליון דולר כדי לרכוש 10% מחברת LEO וייעץ לחברה בתהליך החדירה לאסיה... ליאו החלה בהרצה שקטה של השירות בתל אביב לקראת ההשקה שתתקיים במהלך חודש מרץ וכן, הוא אחד השותפים של הקוסם שלנו אייל ברקוביץ’, שכזכור כבר השקיע 2 מיליון ש”ח מכיסו! השותף של הקוסם! (מערכת ONE) המועשר טוני מחזיק ברשת תכשיטים גדולה ביפן בשם Bless, המונה עשרות סניפים בנוסף למפעל ייעודי, ובמקביל הוא מנהל עסקי נדל"ן בישראל וביפן, ומחזיק ב־30% מרשת ללין ביפן! גם משווקת הקורקינטים, Inokim, שבבעלות האחים כפיר ודרור בן שושן חלק מהחגיגה, אז, אם בא לכם להתנייד בסטייל ורק עם קסדה (!) דעו שיש שותפים ממולחים ואולי אם יתמזל מזלכם הקוסם גם יארגן לכם הנחה… מוכן לשותף החדש?? (צילום: ניר פקין) מולטי מיליונר! (מערכת ONE) השקיע 4 מיליון דולר... (מערכת ONE) עושים עסקים! (מערכת ONE) הקוסם שלנו כבר התחיל בהרצה... (צילום: ניר פקין)

