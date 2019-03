נהג המוטו GP, ולנטינו רוסי, ובת זוגו התחפשו לוונדה ומאורו איקרדי!!! 04.03.19 נכון, אצלנו טירוף הפורים יגיע רק בהמשך החודש, אך ברחבי העולם חגגו בתחילת השבוע את קרנבל התחפושות הגדול, אשר נפתח אתמול (ראשון) במדינות רבות סביב הגלובוס ומושך אחריו עניין רב… תחפושת מסקרנת ומקורית במיוחד הגיעה מכיוונו של נהג המוטו GP הוותיק, ולנטינו רוסי, אשר ביחד עם בת זוגו, פרנצ’סקה סופיה, מצאו את התחפושת המושלמת – וונדה ומאורו איקרדי!!! מה דעתכם, יש דמיון?!? (אינסטגרם) ולנטינו האיטלקי ידוע באהדתו הרבה לאינטר ואולי מתוך כוונה לעודד את החלוץ שלו, שאיבד את סרט הקפטן לאחרונה למי ששכח, בחר ללבוש את חולצתו, להדביק קעקועים זהים על זרועו וכמובן, איך אפשר שהתחפושת תהיה מושלמת בלי בת הזוג והסוכנת שלצדו… סופיה כמובן על תקן וונדה, ולפי הפאה הבלונדינית ופרטי הלבוש, אפילו אנחנו התבלבלנו… אז מה דעתכם, דומים לזוג הנוצץ?!? לא פחות יפים... (טוויטר) מודל לחיקוי... (אינסטגרם) מהממת גם מתחת לתחפושת! (אינסטגרם) View this post on Instagram Tanti Auguri AMORE MIO♥? #Vale40 @valeyellow46 A post shared by Francesca Sofia Novello (@francescasofianovello) on Feb 16, 2019 at 9:35am PST המקור... (אינסטגרם)

