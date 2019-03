קלואי קרדשיאן יוצאת למתקפה נגד האישה שבגדה עם תומפסון... 03.03.19 זוכרים שסיפרנו לכם בשבוע שעבר על הבגידה החדשה של טריסטן תומפסון שחקנה של קליבלנד בבת הזוג שלו ואם בתו קלואי קרדשיאן?!? אז כמובן שכל עוד מדובר בקרדשיאנס זה יתנפח… הכוכבת לבית קרדשיאן יצאה למתקפה בטוויטר נגד ג’ורדין וודס וכתבה: “למה את משקרת?!? את הולכת ומנסה לסבן את כולם במקום להתקשר אליי באופן פרטי ולבקש סליחה ולהיות ישרה עם המעשים שלך. וכן, את הסיבה שהמשפחה שלי התפרקה”. עלתה למתקפה... (טוויטר) אחרי שחטפה על כך שהאשימה רק את ג’ורדין קלואי לא עצרה והמשיכה לטריסטן: “ברור שהוא גם אשם באותה מידה, אבל הוא אבא של הילדה שלי, לא משנה מה הוא עשה לי, אני לא יכולה לתת לזה להשפיע עליה. הוא דיבר איתי בפרטיות, ואם הוא היה משקר בפומבי, גם אותו הייתי תוקפת”. נפרדנו כך... (אינסטגרם) היו ימים... (אינסטגרם) Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019 Tristan is equally to blame but Tristan is the father of my child. Regardless of what he does to me I won’t do that to my daughter. He has been addressing this situation PRIVATELY. If Tristan were to lie publicly about what conspired,then yes I would address him publicly as well — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

