מעצבת האופנה ואשתו של דייויד, ויקטוריה בקהאם, נחתה במסעדה של אסף גרניט! 01.03.19 מעצבת האופנה המפורסמת, וכמובן אשתו של הכדורגלן האגדי דייויד בקהאם, ויקטוריה, נחתה שוב במסעדה של השף אסף גרניט "קואל אופיס" בלונדון, כאשר הפעם היא הביאה את הצוות שלה לאכול על חשבונה. זו בוסית!!! כשאתם חושבים על ערב גיבוש בעבודה עולה לכם לראש מסעדה או משחקי חברה, אבל העובדים של ויקטוריה בקהאם מתפנקים ואוכלים בסטייל, והיא מפרגנת לשף הישראלי אסף גרניט! אולי תביא גם את דייויד למסעדה?!? (אינסטגרם) זו לא הפעם הראשונה של הבקהאמית במסעדה בלונדון שכבר סחפה אותה… כידוע, גרניט מוכר באהבתו למוזיקה תוך כדי הסרוויס, ואם הוא הצליח לגרום למלכת הקרח לנוע אנחנו גם פעורי פה… ישראל על המפה! בוסית למופת! (אינסטגרם) View this post on Instagram Getting ready for Friday night action A post shared by Coaloffice (@coaloffice) on Dec 14, 2018 at 10:48am PST אוהבת לבקר במסעדות! (אינסטגרם) מפנקת את העובדים שלה (אינסטגרם) אולי תבוא גם למחניודה?!? (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה