ילדיו של ליאו מסי מחופשים לקוסם המפורסם בעולם - הארי פוטר! 01.03.19 בזמן שפורים אצלנו יגיע רק בחודש הבא, במשפחת מסי כבר מתכוננים לקרנבל התחפושות שצפוי להתרחש במהלך השבוע הבא ברחבי אירופה. בזמן שאבא ליאו עושה קסמים על כר הדשא, ילדיו בחרו בתחפושת של הקוסם המפורסם ביותר בעולם… ילדיהם של ליאו מסי ואנטונלה – טיאגו ומתאו, כבר בודקים את התלבושות אותן הם מתכננים ללבוש בקרנבל, כשמדובר בלא אחר מאשר הקוסם המפורסם –הארי פוטר! הקוסמים הקטנים של הקוסם! (אינסטגרם) בתמונות נראים הילדים המתוקים נרגשים מהתחפושת ומתאו, הבן האמצעי, אף הציג חיקוי מרשים לאחד מלחשי הקסמים מהסרט הנודע. אז מה דעתכם, מי דומה יותר להארי פוטר?!? הילד הביישן עם שרביט הקסם... (אינסטגרם) מתאו נראה קצת נרגש יותר מהתחפושת... (אינסטגרם) ולמה סירו הקטן התחפש?!? (אינסטגרם) ההורים גם יתחפשו?!? (אינסטגרם) View this post on Instagram ultimo domingo del año 2018?? A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Dec 30, 2018 at 6:18pm PST

