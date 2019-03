בין מאבקי התחתית, שחקני הפועל ת"א מצאו זמן להתפנק במסעדה 01.03.19 מצבה של הפועל תל אביב בטבלה לא ממש מזהיר, אולם נראה שבכל הנוגע לארוחות הם די מסודרים, ושבעים... רגע לפני משחק התחתית החשוב מול מכבי פתח תקווה ביום ראשון (20:30), הגיעו האדומים של קובי רפואה לסניף החדש של מסעדת "קנסאי", אשר נפתח רק השבוע במגדלי אלון בתל אביב. הגיעו לפרגן ולהתפנק... (מערכת ONE) אוהדי הקבוצה, תומר לוי, אלדר אהרון וטל אלמליח, הם הבעלים של המסעדה וחובקים כבר את הסניף השני שלהם, כאשר מלבד המסעדות, "קנסאי" גם מספקים את הארוחות בתא הנשיאותי של הקבוצה במהלך המשחקים באצטדיון המושבה! הבעלים, הנהלת המועדון, הצוות המקצועי והשחקנים הגיעו לפרגן, נהנו מארוחה כיד המלך ואירוח מרשים, כיאה לתא נשיאותי לפחות. האם זה יעזור להם במאבקי התחתית? נחכה ונראה… כיד המלך! (מערכת ONE) נראים מרוצים... (מערכת ONE) יעזור להם על כר הדשא?!? (אחמד מוררה) גם האוהדים רוצים להרגיש שבעים... (רדאד ג'בארה) הם עדיין במאבקי התחתית... (שחר גרוס)

