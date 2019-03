הטופ מודל שכחה מאלרואי והתארסה למייקל זנזורי!!! 28.02.19 אין לנו ספק שזה בין האירוסים המהירים ביותר שראינו או שמענו עליהם… זוכרים שרק לפני כחודש בערך סיפרנו לכם על החדש של שיר אלמליח?!? אז הם בדרך לחופה! שיר ומייקל זנזורי, איש עסקים שמתגורר ברומא ומבלה שם את רוב זמנו, יוצאים כמה חודשים והאהבה פורחת ומלבלבת, שהוא החליט לשים עליה טבעת! View this post on Instagram *NEVER SAY NEVER* A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Feb 28, 2019 at 5:37am PST אלרואי מי?!? שיר כבר שמה מזמן את האקס המיתולוגי מאחוריה ובמהלך החופשה החלומית שלה עם מייקל, הוא שלף טבעת, כרך ברך והציע לה, והיא כמובן הסכימה!!! מחכים לחתונה! (אינסטגרם) בקרוב ילד?!? (אינסטגרם) שם טבעת עליה... (אינסטגרם) שיר אלמליח (אינסטגרם) אלרואי מי?!? (אינסטגרם)

