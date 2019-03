ככה קיבלו בבירה את הרכש החדש אנתוני אנאן... 28.02.19 השמש החמה ושלוש הנקודות שהשיגו לא מזמן הבית״רים של קלינגר, עשו טוב למצב רוחו של הרכש הגנאי אנתוני אנאן. וזו הקבלת פנים שעושים לו בירושלים... השבוע נכנס הקשר לחנות שהפכה כבר מזמן לבית השני של רבים משחקניו של משה חוגג, חנות מותגי האופנה מרקיזיו, שם התגנדר מול המראה ויצא עם שקיות מלאות בחולצות ובלייזרים… מתגנדר... (מערכת ONE) היחס החם היה בשיאו כיאה לשחקן ששיחק עם ראול ומנואל נוייר. את הסיור חתם אנאן בכותל כדי לספוג קצת קדושה… קבלת פנים חמה... (מערכת ONE) ואי אפשר בלי לספוג קדושה בכותל... (מערכת ONE) על החומות... (מערכת ONE) מפנקים אותו... (מערכת ONE)

