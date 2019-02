גם אנחנו המומים מהקמפיין החדש של נטע אלחמיסטר 27.02.19 אם כל מה שהיא עשתה לא מספיק... עכשין נטע אלחימסטר מצטרפת למשפחת twenty four seven. כן, גם אנחנו נותרנו ללא מילים. אלחימסטר, שבזמן שאתם קוראים את הגליץ’ הזה בכלל מככבת עם כל מעצבי העל מעבר לים (זוכרים?), נבחרה לשמש כפרזנטורית של רשת האופנה הנחשבת ותוביל את קמפיין הקיץ הקרוב לשנת 2019. נטע אלחמיסטר. קמפיין רודף קמפיין (מערכת ONE) הקמפיין צפוי להצטלם בקייפטאון שבדרום אפריקה בקיץ הקרוב, ולסדר לנטע עוד נסיעה שווה פלוס כמה ג’ובות לקראת החתונה. נטע אלחמיסטר. בקרוב גם בדרום אפריקה (אינסטגרם) שנזכיר לכם שהיא רק בת 25??? נטע אלחמיסטר (אינסטגרם) רמי גרשון ונטע אלחמיסטר (אינסטגרם) חושבת כבר על המטרה הבאה (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה