הכירו את הכובעים של NEW ERA, שכובשים את עולם הספורט 25.02.19 כולם מכירים את אופנת הכובעים של ספורטאים מכל רחבי העולם, בעיקר בכדורסל, בבייסבול ובפוטבול, אך לא רק. כובעי הניו יורק יאנקיז ושיקגו הפכו למותג חזק יותר אפילו מהקבוצות, וכוכבי ספורט מכל רחבי העולם אימצו את הלוק... היצרנית של הכובעים הללו, NEW ERA, הפכה לשם דבר בתחום כובעי המצחייה, והשבוע השיקה היבואנית הישראלית של המותג שינויים מהפכניים בגזרות הכובעים הקלאסיות. Stretch-Snap 9FIFTY – השלב האבולוציוני הבא של הדגם הקלאסי, שמתאים לכל ראש. הדגם משלב בצורה מוצלחת סגירת Snapback ובד נמתח שיחד יוצרים גזרה חדשנית שמתאימה באופן מושלם לכל ראש. הלהיט הבא... (NEW ERA) Retro Crown Snapback – שדרוג עדכני לדגם האולדסקול, שכבר זמין בחלק מכובעי המותג. גזרה זו הכוללת בד רך וצורה נמוכה תכלול מהיום גם סגירת Snapback, תוך שמירה על המאפיינים הקלאסיים של הכובע והתאמתו לחובבי ספורט מושבעים. אהבתם? (NEW ERA) בנוסף, לכבוד שנת 2019 גם דגם ה-9FORTY עובר שדרוג חדשני. רצועת הבד הקלאסית שאפיינה את הכובע הוחלפה גם היא בסגירת Snapback המאפשרת חבישה נוחה לאורך זמן. כל הכובעים מעוצבים בסטייל עכשווי המתאים לכל שעה של היום ולכל אאוטפיט שתבחרו ולכן הם מהווים אקססורי אופנתי המאפשר לבטא סטייל ייחודי ואמירה אישית תוססת וקלילה. סטייל... (NEW ERA) רכשתם כבר אחד? (NEW ERA)

