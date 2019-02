הטופ מודל של רמי גרשון מבלה בבירת האופנה!!! 24.02.19 נטע אלחמיסטר, ארוסתו של רמי גרשון, שרק עכשיו סיימה לצלם את קולקציית המשקפיים החדשה של אירוקה, נוחתת בשבוע האופנה במילאנו, הכל על חשבון הבוסים שלה. זה VIP חברים! אלחמיסטר, שנבחרה כפרזנטורית אירוקה שנה שניה ברציפות, טסה למילאנו ביחד עם בכירי רשת אירוקה לפגישות עם בתי האופנה המובילים בעולם, העובדים בשיתוף פעולה עם הרשת. עושה את מילאנו... (מערכת ONE) בזמן שאתם קוראים את הגליץ’ הזה נטע במילאנו באירוע גאלה יוקרתי של המותג הוגו בוס, לרגל השקת קולקציית הקיץ של משקפי המותג שתושק בקיץ ברשת אירוקה! VIP! (מערכת ONE) מה הפרויקט הבא?!? (מערכת ONE) והוא בכלל בדרבי מחר... (אינסטגרם) ובקרוב החתונה שלהם! (אור גפן) יש למה לחכות... (אינסטגרם)

