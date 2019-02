הכירו את הדוגמנית של אדידס, פלורנציה גלרזה, שהתחילה מאהבה לכדורגל! 22.02.19 קבלו אותה (שוב) מלכת השושנים של עולם הכדורגל מעבר לים... השם הוא פלורנציה גלרזה! שפשפו עיניים כי היא אפילו מדגמנת את קולקציית הכדורגל של אדידס ויש דבר כזה טו גוד טו בי טרו... הכירו את הבחורה שמדגמנת לאדידס בלי הפסקה והכל התחיל מאהבה לכדורגל אבל במקרה שלה, כדורגל מקצועי!!! גברים, זה לא חלום! חולה על כדורגל (אינסטגרם) פלורנציה נגעה בכדור בפעם הראשונה בגיל 6 והתאהבה... עד גיל 14 שיחקה כדורגל באופן מקצועי, עד שפציעה בקרסול השביתה אותה. כיום היא מדגמנת עבור חברות ספורט שונות ומובילות ומשתלבת בטניס. האהבה לכדורגל עדיין בוערת וגם הקמפיינים! האהבה לכדורגל עדיין בוערת... (אינסטגרם) עושה חשק לצאת למגרש ולשחק! (אינסטגרם) מדגמנת בלי הפסקה... (אינסטגרם) מלכת המגרש... (אינסטגרם) משלבת גם טניס! (אינסטגרם) הרכש הטוב ביותר של אדידס! (אינסטגרם) View this post on Instagram #futbolfemenino My first love ?? @soccerbible A post shared by Florencia Galarza (@florencia.galarza) on Jan 16, 2019 at 7:34am PST

