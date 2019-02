דן איינבינדר חגג 30, הארוסה ליאת הפציצה במתנות! 17.02.19 אמנם ליאת ודן איינבינדר עשו מדידות לקראת החתונה, אתם יודעים הם מתחתנים במאי, ממש עכשיו לקראת מבול החתונות גם של רמי גרשון ונטע אלחמיסטר ובן רייכרט ועוד כמה מוכרים... אבל אל תדאגו, היא לא שכחה להפציץ אותו במתנה… וכל זה עם הלימודי קדם רפואה שלה. בקיצור, בחורה רצינית! הילד בן 30... (מערכת ONE) דן חגג 30, החלפת קידומת, וזה לא עוד יום הולדת, הזמן עובר חברים והקשר המוכשר כבר ילד גדול! ליאת חשבה על מתנה מקורית וחוץ מההפגזות במסעדות כאלה ואחרות, היא פינקה אותו בג’קוזי מתנפח… ויש לו חום גבוה... (אורן בן חקון) ד"ר תצילי אותו... (מערכת ONE) מזל טוב! (אורן בן חקון) בקרוב החתונה! (מערכת ONE) מוכנים??? (מרטין גוטדאמק)

