קבלו הצצה לבועטים שיעלו על מסלול הדוגמנות החודש! 15.02.19 זוכרים שסיפרנו לכם שכמה בועטים יחליפו את המגרש לטובת מסלול הדוגמנות?!? הנה תזכורת למי שהספיק לשכוח עידן ורד, דוד קלנטיס, אלירן עטר, עומר אצילי שקיבל הרבה כותרות לאחרונה, טל בן חיים, דן איינבינדר ואיתי שכטר ינסו את מזלם על מסלול תצוגת האופנה בשבוע האופנה לכלות (כן כן לכלות!!!) שייערך בין ה-18-20/2. דוגמנים! (מערכת ONE) הבועטים ידגמנו את אופנת סגל ובאמוס סקוואר וגם כאן, כמו בחיים, לצד דוגמניות שיציגו את שמלות הכלה של המעצבת סילביה ורסנו - אמא של עידן ורד! מתחבר לכם הכל? אז, השבוע הגיעו למדידות וניסו להרחיק את האש מהתמונה ההיא של עומר אצילי שכולם מעדיפים לשכוח… קריירה חדשה? (מערכת ONE) מזל שיש את אמא... (מערכת ONE) מוכן לשבוע האופנה (מערכת ONE) ילד יפה! (מערכת ONE) ומה הנשים אומרות?!? (מערכת ONE)

