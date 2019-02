אור לוזון, הבת של עמוס, קיבלה ג'וב אצל עומר אדם!!! 14.02.19 המשפחה ששולטת בנדל”ן בפתח תקווה ובכדורגל הישראלי בפרט לא עוצרת שם, קבלו את הבת של עמוס לוזון, אור, שתפסה ג’וב מעניין! אז איך הכל התחיל? אור לוזון קיבלה ג’וב אצל סימון אלמלם, הסטייליסט הכי טוב בישראל ואחד החזקים בעולם... בנוסף, הוא גם הקניין הראשי של הפקטורי ואמור ולכן את רוב הבגדים הם מביאים משם בכדי לפרגן להם, ומלבישים גם את בר רפאלי, גולברי עם אסתי גינזבורג וכו’… הכל נשאר בספורט שלנו (מערכת ONE) אור צמודה לעומר מאוגוסוט ובקרוב תלביש גם את נטע אלחמיסטר שלנו ונעה בני. מלכה! עכשיו לכוכבים בינלאומיים! (מערכת ONE) הג'וב הכי שווה! (מערכת ONE) בהצלחה אור! (מערכת ONE) אנחנו אהבנו את התלבושות... (מערכת ONE) מקצוענית! (מערכת ONE)

