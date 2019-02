הכירו את קורל למברנצי, שעושה נעים לסטפן סאביץ'... 13.02.19 עוד ישראלית אחת שנצמדה לליגת האלופות: נטע אלחמיסטר כבר מכירה את כל המי ומי, יעל שלביה נצמדת לניימאר וקורל סימנוביץ’ לסרג’י רוברטו... אז עכשיו קבלו את הדוגמנית הכחול לבן שלנו ושל מזארטי בארץ, קורל למברנצי בת ה-27, מעצבת תכשיטים, בעלת חנות תכשיטים בבורסה ליהלומים. כבשה אותו... (מערכת ONE) וכן היא עושה נעים לסטפן סאביץ', הבלם של אתלטיקו מדריד. מקורבים מספרים שייתכן שזהו תחילתו של קשר רומנטי בין השניים שכן סאביץ' מחזר אחריה ושלח לה זר פרחים, הזמין אותה לארוחות ואף הזמין אותה לדרבי מול ריאל כדי שתהיה קרובה אליו… בדרך של קורל... (מערכת ONE) לא עזרה לו בדרבי... (מערכת ONE) והיא גם הדוגמנית של מזארטי בארץ! (מערכת ONE) רוצה להיות היא... (אינסטגרם) או יעל... (מערכת ONE)

