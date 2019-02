צפו בהצצה לפרסומת של ערן זהבי למאניה ג'ינס! 12.02.19 זוכרים שסיפרנו לכם שערן ואבי זהבי הלכו להשתטח על קברי צדקים באומן?!? אז זו לא הייתה המטרה העיקרית… בין השתטחות לתפילה, הם צילמו פרסומת למאניה ג’ינס, שם ערן משמש כפרזנטור אחרי שהתנוסס על שלטי איילון… עכשיו מגיעה הפרסומת שתשודר בגמר הגדול של הכוכב הבא!!! הפרסומת החדשה של ערן זהבי לנו יש הצצה לפרסומת המיוחדת עליה ערן זהבי עמל קשות ואנחנו נזכיר לכם כמה קפוא בקייב... והוא נדרש להצטלם עם בגדים קצרים למי ששכח! אז הנה לכם הצצה ששווה מיליונים… ערן זהבי, בא לעבוד! בא לעבוד! (מערכת ONE) פרסומת הזהב! (מערכת ONE) מאיילון לכוכב הבא... (מערכת ONE)

