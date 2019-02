צפו בהצצה לפרסומת של ערן זהבי למאניה ג'ינס! לסיפור המלא...



בדרך למצוא את נטע אלחמיסטר הבאה! 11.02.19 קבלו את הבנות שרוצות להיות גם בנבחרת החלומות… תרשו לנו להסביר - קבלו לראשונה שיתוף פעולה בין רוברטו בן שושן הבעלים של סוכנות רוברטו ושי אביטל הבעלים של סוכנות עלית מודלס וגם הסוכן של נטע אלחמיסטר וקורל סימןנוביץ... בדוקו ריאליטי חדש פרפקט 10 של הוט בידור ישראלי, שבוחר את 10 הדוגמניות שיהפכו לדבר הבא בתעשיית הבידור והאופנה!!! וכן הבנות האלה רוצות גם לנסות את מזלן אצל סוכן העל… קבלו אותן! (מערכת ONE) 10 המתמודדות יהפכו לדבר הבא בתעשיית הבידור, האופנה והלייף סטייל! הבנות הנבחרות ילכו כל הדרך אל התהילה במהלך ״מחנה אימונים״ מקצועי שיעברו לאורך מספר שבועות והן תשתתפנה בקמפיינים גדולים, ידגמנו, ירקדו, ישירו, ישחקו, ייפגשו עם דמויות מפתח מובילות מהתחום. נטע הבאה?? (מערכת ONE) בסוף רק אחת תוכל לזכות בקמפיין בינלאומי. 10 המתמודדות: גל גברעם , דנה חיימוביץ' , טל מלכה , טל צוקר , לירז נומדר, מיכל שלפשטיין, מיקה יעקב, עדן פלאט, קרן נגוסה ושי שני, אז תשננו חזק את השם ואולי אחת מהן תככב בקליפ עם עומר אדם, תעשה קמפיין ענק לרשת אפריל או סקארה או עוד מיליוני קמפיינים שהשניים כבר סגרו! בקרוב עם עומר אדם! (מערכת ONE) או קמפיין לסקארה? (מערכת ONE) כולן רוצות להיות היא! (אינסטגרם) או היא! (אינסטגרם)

