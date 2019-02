איקר קסיאס השקיע לכבוד יום ההולדת ה-35 של בת זוגו!

Cuando una de las cosas que más te gusta en el mundo es sorprender a los demás, no te imaginas que algún día te puede tocar estar al otro lado y cuando te toca solo puedes disfrutar como una enana. Ayer fue un día muy feliz por muchos motivos. El primero, la sensación de no controlar nada la situación (cada vez me gusta más) y de que “te la han colado” pero bien. Después, me sentí enormemente afortunada por ver a todas las personas más importantes de mi vida, las de aquí y las de allí, las de siempre y las de ahora, juntas y revueltas pasándoselo en grande, celebrando, cantando fado y bailando flamenco como si se conocieran de toda la vida. La palabra GRACIAS se queda corta esta vez, pero es la única que me sale cuando todavía me doy pellizcos para ver si fue real. Gracias a @joanarangel1 , @joanamateusguerra, @joaopintocosta, Laura (te echamos mucho de menos) y a todos los que ayudasteis en la preparación y organización de la fiesta cuidando hasta el más mínimo detalle, a aquellos que cogisteis un avión y aparcasteis vuestras cosas durante todo este fin de semana para venir a darme un beso (y a limpiarme alguna lágrima también) y unas gracias enormes para una de las personas más generosas que conozco, con la que tengo además la suerte de compartir mi vida. Gracias @ikercasillas por haber hecho posible un fin de semana inolvidable y lleno de momentos mágicos y por preocuparte (me consta que demasiado) para que nadie metiera la pata y la sorpresa fuera mayúscula. A todos, de este fin de semana me llevo un buen puñado de recuerdos que guardaré como oro en paño. Ojalá poder devolveros tan solo un poquito de la felicidad que me habéis hecho sentir. Muito obrigada. . #Saracumple35 #suertelamía #mejorimposible #Porto #slowlife

