היחסים עם רונאלדו, המוות של אבא: הטופ מודל של CR7 מדברת!

¡Nuevo número en quioscos con noticias y exclusivas que no te puedes perder! Días después de la muerte de su padre, @georginagio habla para ¡HOLA! en su casa de Lisboa y se sincera en su momento más difícil; sólo en ¡HOLA!, primeras imágenes de Luis Alfonso y Margarita de Borbón con su hijo recién nacido, en Nueva York; fotografías en nuestra sala VIP de los Goya, donde reunimos a las estrellas del cine español en su gran noche; @IsabelJimenezT5, una belleza de la tele a punto de ser mamá; viajamos al corazón de África con @MichelleSalasB, la hija de Luis Miguel; descubrimos a @P.e.p.e.Munoz, el bailarín español inseparable de @CelineDion... ¡y muchas más noticias que seguro te van a encantar! ¡Corre a por tu revista! #hola #revistahola #georginarodriguez #cristianoronaldo #luisalfonsodeborbob #margaritavargas #isabeljimenez #goya2019 #holagoya #pepemuñoz #michellesalas

A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom) on Feb 5, 2019 at 10:53pm PST