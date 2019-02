יעל שלבייה הייתה אורחת כבוד ביום ההולדת של הברזילאי!!! 06.02.19 ניימאר אוהב ישראליות! עובדה שהוא שיגר הזמנה לוהטת באופן אישי לדוגמנית יעל שלבייה והחברה עדן פינס... הן היו במקרה על סט צילומים בפאריס, אז הכל הסתדר כמו כפפה… הכוכב של פאריס סן ז’רמן ניימאר חגג יום הולדת באולם אירועים שווה במיוחד בבירת צרפת, המוזמנים נבחרו בפינצטה ולרשימה הזו נכנסו יעל שלבייה ועדן פינס... וכן, הם גם מדברים בווטסאפ מסתבר… חברים טובים... (מערכת ONE) זו לא פעם ראשונה שניימאר מתחכך עם דוגמנית ישראליות - בר זומר בילתה גם היא בחברתו ואפילו נטע אלחמיסטר של רמי גרשון. המדור נשאר פעור פה, ואתם?!? מטריפה אותו... (מערכת ONE) אורחת הכבוד שלו... (מערכת ONE) אוהב ישראליות (מערכת ONE) בהאלווין הם חגגו יחדיו... (מערכת ONE) ד"ש... (אינסטגרם) ככה הוא אוהב אותן?!? (אינסטגרם) גם אנחנו עדיין בהלם... (אינסטגרם)

