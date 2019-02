גלזר, פיבן וברסקי הגיעו למתחם אדידס והפתיעו את המעריצים! 05.02.19 לאחר התיקו המפתיע מול הפועל חיפה שהשאיר אותם המומים, כוכבי מכבי תל אביב רוסלן ברסקי, דן גלזר ושחר פיבן בחרו לצאת מהבית ולהפתיע עשרות מעריצים ולבלות איתם את הערב… השחקנים הצהובים נחתו בסניף אדידס בדיזנגוף סנטר, כדי לשחק יחד עם הקהל במתקן הכדורגל המיוחד והזמני של אדידס, כחלק מקידום נעל הכדורגל האייקונית של המותג שמושקת בימים אלו בדגמים וצבעים נוספים, ה-Copa 19. ניצחו את הערב... (מערכת ONE) השלושה הפתיעו את הקהל שנכח במקום, הזמינו אותו לשחק איתם ראש בראש ונראה שלגמרי נהנו מהסיטואציה. לאחר מכן המשיכו לארוחת ערב ודרינק כמיטב המסורת התל אביבית וזה השלב שהעדפנו לחסוך מכם… הפתיעו את המעריצים... (מערכת ONE) ניצחו או הפסידו? (מערכת ONE) סיימו את הערב בדרינק... (מערכת ONE) הבקיע? (מערכת ONE) התעודדו מהתיקו... (מערכת ONE)

