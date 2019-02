ניימאר חגג יום הולדת 27 עם החברים מפ.ס.ז' במסיבה סגורה

אמנם ניימאר נפצע וייעדר בחודשים הקרובים ויחמיץ את צמד המשחקים מול מנצ’סטר יונייטד בליגת האלופות, אבל לכוכב הברזילאי עדיין יש סיבות למסיבות… ככה זה כשאתה חוגג יום הולדת 27! הברזילאי של פאריס סן ז’רמן עשה חגיגה לא צנועה כל כך עם לא פחות מ-500 אורחים, שהגיעו לגבריאל פביליון שבפאריס… En la fiesta del cumpleaños 27 de Neymar, Mbappé se lució bailando ?? pic.twitter.com/4o6CRHCjbo — Bitbol (@Bitbol_LA) February 5, 2019 אמבפה, קבאני, אנחל די מריה, דני אלבס כמובן ועוד רבים מקבוצתו של הברזילאי הגיעו לברך, כולל המאמן תומאס טוכל! ניימאר הצהיר שזו מסיבה סגורה ללא פלאפונים, אבל למרות זאת היו כמה סרטונים שדלפו לרשת… ואם תהיתם, אז לא הכל היה חגיגי כל כך, כאשר במהלך האירוע ניימאר דיבר על מצבו הפיזי ופרץ בבכי. אין חגיגה בלי עוגה! (אינסטגרם) LMAOOOOOOOO NEYMAR WILDING IN A WHEELCHAIR SOMEONE HOLD ME, HOW CAN SOMEONE NOT APPRECIATE HIM ????pic.twitter.com/T7xg5jxSxT — Galu (@MaestroVerratti) February 4, 2019 Neymar and his manager Tuchel. pic.twitter.com/yeScM53Wxb — The Swype Sports ™ (@TheSwypeSports) February 4, 2019 Neymar: “I would like to be with my teammates who fight in every game. To stay away is very difficult, but you are part of my recovery, part of my joy and with you I will feel much better."

